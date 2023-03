Med protesti v Bordeauxu ogenj poškodoval mestno hišo

Pariz/Bordeaux, 24. marca - V Franciji so v četrtek znova potekali množični protesti proti sporni pokojninski reformi. V Bordeauxu na jugozahodu države so visoki plameni poškodovali vhod v tamkajšnjo mestno hišo, po vsej državi pa je bilo skupno aretiranih med 80 in več kot 170 ljudi. Premierka Elisabeth Borne je nasilje obsodila kot nesprejemljivo.