Izidi lige NBA
New York, 24. marca - Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.
* Izidi: Orlando Magic - New York Knicks 111:106 Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 114:116 New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets 115:96 LA Clippers - Oklahoma City Thunder 127:105 * Vzhodna konferenca: Milwaukee Bucks 52 20 72,2 Boston Celtics 50 23 68,5 Philadelphia 76ers 49 23 68,1 Cleveland Cavaliers 47 28 62,7 New York Knicks 42 33 56,0 Miami Heat 40 34 54,1 Brooklyn Nets 39 34 53,4 Atlanta Hawks 36 37 49,3 Toronto Raptors 35 38 47,9 Chicago Bulls 34 38 47,2 Indiana Pacers 33 40 45,2 Washington Wizards 32 41 43,8 Orlando Magic 31 43 41,9 Charlotte Hornets 23 51 31,1 Detroit Pistons 16 57 21,9 * Zahodna konferenca: Denver Nuggets 49 24 67,1 Memphis Grizzlies 45 27 62,5 Sacramento Kings 43 29 59,7 Phoenix Suns 38 34 52,8 LA Clippers 39 35 52,7 Golden State Warriors 38 36 51,4 Minnesota Timberwolves 37 37 50,0 Dallas Mavericks 36 37 49,3 Los Angeles Lakers 36 37 49,3 New Orleans Pelicans 36 37 49,3 Oklahoma City Thunder 36 37 49,3 Utah Jazz 35 37 48,6 Portland Trail Blazers 32 40 44,4 San Antonio Spurs 19 54 26,0 Houston Rockets 18 55 24,7