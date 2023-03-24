Izidi lige NBA

New York, 24. marca - Izidi severnoameriške košarkarske lige NBA.

* Izidi:
Orlando Magic - New York Knicks           111:106
Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers       114:116
New Orleans Pelicans - Charlotte Hornets  115:96
LA Clippers - Oklahoma City Thunder       127:105

* Vzhodna konferenca:
Milwaukee Bucks                      52   20   72,2
Boston Celtics                       50   23   68,5
Philadelphia 76ers                   49   23   68,1
Cleveland Cavaliers                  47   28   62,7
New York Knicks                      42   33   56,0
Miami Heat                           40   34   54,1
Brooklyn Nets                        39   34   53,4
Atlanta Hawks                        36   37   49,3
Toronto Raptors                      35   38   47,9
Chicago Bulls                        34   38   47,2
Indiana Pacers                       33   40   45,2
Washington Wizards                   32   41   43,8
Orlando Magic                        31   43   41,9
Charlotte Hornets                    23   51   31,1
Detroit Pistons                      16   57   21,9

* Zahodna konferenca:
Denver Nuggets                       49   24   67,1
Memphis Grizzlies                    45   27   62,5
Sacramento Kings                     43   29   59,7
Phoenix Suns                         38   34   52,8
LA Clippers                          39   35   52,7
Golden State Warriors                38   36   51,4
Minnesota Timberwolves               37   37   50,0
Dallas Mavericks                     36   37   49,3
Los Angeles Lakers                   36   37   49,3
New Orleans Pelicans                 36   37   49,3
Oklahoma City Thunder                36   37   49,3
Utah Jazz                            35   37   48,6
Portland Trail Blazers               32   40   44,4
San Antonio Spurs                    19   54   26,0
Houston Rockets                      18   55   24,7
sys/ad
© STA, 2023