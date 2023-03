New Orleans po zmagi nad Charlottom ujel Dallas

Washington, 24. marca - Košarkarji iz New Orleansa so po zanesljivi zmagi nad Charlottom s 115:96 na lestvici zahodne konference v severnoameriški ligi NBA ujeli Dallas slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Zasedba iz Teksasa je trenutno na desetem mestu z razmerjem zmag in porazov 36-37, identičen izkupiček imajo še New Orleans, Oklahoma City in Los Angeles Lakers.