Slovenija v Ottawi sodeluje pri organizaciji Simpozija umetnosti, znanosti in tehnologije

Ottawa, 24. marca - Veleposlaništvi Slovenije in Nemčije v kanadski prestolnici Ottawa v soboto in nedeljo organizirata mednarodni simpozij na temo umetnosti in znanosti. V soboto poteka simpozij in odprtje razstave, v nedeljo pa so na vrsti delavnice in predavanja. Razstava v galeriji SAW bo na ogled do 15. aprila.