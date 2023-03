Tedenski pregled - Slovenija od 24. do 30. 3.

Ljubljana, 31. marca - Javnomnenjska podpora vladi pada, napovedane reforme pa povzročajo številne napetosti, tudi v vladi, potem ko je premier Robert Golob izrazil nezadovoljstvo z davčno reformo. Teden je prinesel srečanje Goloba in hrvaškega premierja Andreja Plenkovića z migracijami in energetiko v ospredju. V središču prestolnice so nezadovoljstvo izrazili kmetje.