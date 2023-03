Newyorške borze končale v zelenem

New York, 23. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Evropski trgi so v četrtek zanihali, saj so vlagatelji pretehtali novo zvišanje obrestnih mer s strani centralnih bank in znake morebitnega premora v zaostrovanju denarne politike ZDA po pretresih v bančnem sektorju, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.