Ministrstvo brez jasnega odgovora na zahteve prebivalcev ob Ormoški cesti

Ptuj, 24. marca - Ministrstvo za infrastrukturo je prejelo dopis civilne iniciative za izgradnjo ptujske obvoznice glede problematike prekomernega tranzita težkih tovornih vozil skozi naselja Spuhlja, Budina in po Ormoški cesti na Ptuju, a kot kaže, se tamkajšnjim prebivalcem hitra rešitev še ne obeta. Pojasnili so le, da se bodo do pobude strokovno opredelili.