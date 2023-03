Obtožnica proti ruskima vohunoma pravnomočna, MZEZ poklical na pogovor ruskega veleposlanika

New York, 23. marca - Obtožnica zoper domnevna ruska vohuna, ki so ju slovenski organi pregona prijeli lani, je pravnomočna, njun pripor pa podaljšan, je danes ob robu konference ZN o vodi v New Yorku dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Na podlagi tega je ministrstvo na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika, razgovor z njim so po poročanju medijev opravili danes.