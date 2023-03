Izolski gostinci bodo lahko delali do polnoči

Izola, 24. marca - Izolski občinski svetniki so v četrtek po skrajšanjem postopku sprejeli proračun, ki je skromnejši od preteklih. Predvideva 29,5 milijona evrov odhodkov, kolikor so v lanskem letu realizirali, in 720.000 evrov primanjkljaja. Podprli so podaljšanje časa obratovanja gostinskih lokalov do polnoči in povišali turistično takso na 2,5 evra na nočitev.