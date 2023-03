Otroka učimo varnega ravnanja v prometu s svojim zgledom

pripravila Polona Šega

Ljubljana, 25. marca - Otroci so med hojo v prometu izpostavljeni tveganju za resne poškodbe, če vanje trči motorno vozilo. Glede na to ga poučimo, kakšno je varno ravnanje v prometu, pri tem pa mu bodimo zgled, svetuje Nacionalni inštitut za javno zdravje. Otroka lahko začnemo učiti osnovnih pravil varne hoje v prometu med njegovim drugim in tretjim letom starosti.