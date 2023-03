Predsednica Pirc Musar poziva k prekinitvi gradnje kanala C0 v Ljubljani

New York, 23. marca - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pozvala k prekinitvi gradnje povezovalnega kanala C0 na Ljubljanskem polju in k pogovoru med vsemi deležniki. V New Yorku, kjer se udeležuje konference ZN o vodi, je slovenskim dopisnikom povedala tudi, da je izjemno nezadovoljna zaradi nizke kulture dialoga na obeh straneh.