Slovenija bo sodelovala pri vzpostavitvi centra za kibernetsko zmogljivost na Zahodnem Balkanu

Ljubljana, 23. marca - Slovenija bo skupaj s Francijo in Črno goro sodelovala pri vzpostavitvi regionalnega centra za kibernetsko zmogljivost na Zahodnem Balkanu v Podgorici. Slovenija bo Črni gori dobavila opremo in storitve, potrebne za vzpostavitev centra. Ta bo začel delovati v prvi polovici letošnjega leta, so sporočili po današnji seji vlade.