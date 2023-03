Ministrstvo v prijavo nepravilnosti pri investicijah v domove starejših

Ljubljana, 23. marca - Pri projektih investicij v domove starejših so bile ugotovljene številne nepravilnosti, in sicer v postopkih izbora zunanjih izvajalcev v okviru evropsko sofinanciranih projektov, so sporočili z ministrstva za solidarno prihodnost, ki je pristojno tudi za dolgotrajno oskrbo. Sum goljufije so se odločili prijaviti pristojnim organom.