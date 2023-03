Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 23. marca - Ponoči se bo v zahodnih krajih pooblačilo, drugod bo še ostalo delno jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Zvečer bo v zgornjem Posočju začelo deževati. Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil, ob morju bo popoldne pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18, v vzhodni Sloveniji do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na soboto bo dež zajel večji del Slovenije in v soboto dopoldne ponehal. Čez dan bo spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe, tudi kakšna nevihta. Hladneje bo.

V nedeljo bo sprva deloma jasno, čez dan se bo od zahoda pooblačilo. Popoldne bodo manjše krajevne padavine, verjetnejše v zahodni Sloveniji. Zapihal bo jugozahodnik. V noči na ponedeljek bo dež zajel vso Slovenijo.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka, nad južno in vzhodno Evropo pa anticiklon. Hladna fronta valovi od severozahodne Rusije do Biskajskega zaliva. Od zahoda doteka k nam topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo pooblačilo v Furlaniji-Julijski Krajini ter na zahodu avstrijske Koroške. V petek bo predvsem v krajih zahodno od nas pretežno oblačno, drugod bo dokaj sončno. V Alpah bodo popoldne ali zvečer občasne rahle padavine. Jugozahodni veter se bo okrepil.