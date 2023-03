Vlada sprejela strategijo internacionalizacije visokega šolstva in znanosti do leta 2030

Ljubljana, 23. marca - Vlada je danes sprejela strategijo internacionalizacije visokega šolstva in znanosti do leta 2030. Strategija se posveča krepitvi visokošolskega in znanstvenoraziskovalnega mednarodnega sodelovanja visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev, strokovnih sodelavcev, študentov, visokošolskih institucij in raziskovalnih organizacij.