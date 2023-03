Ljubljanska borza: SBI TOP s polodstotnim padcem

Ljubljana, 23. marca - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,53 odstotka in trgovanje končal pri 1183,45 točke. Borzni posredniki so ustvarili za skupno 1,09 milijona evrov prometa, od tega največ z delnicami Krke, in sicer 425.000 evrov. Slednje so danes zabeležile tudi največji padec vrednosti.