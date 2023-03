Vlada v DZ poslala predlog novele zakona o sodnem registru

Ljubljana, 23. marca - Vlada je prižgala zeleno luč predlogu novele zakona o sodnem registru, katerega glavni cilj je uskladitev ureditve sodnega registra z direktivo EU glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb, t. i. digitalizacijsko direktivo, in direktivo EU glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev, t. i. mobilnostno direktivo.