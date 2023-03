Edinstvena Casa di Goethe v Rimu obeležuje četrt stoletja

Rim, 25. marca - Muzej Goethejeva hiša (Casa di Goethe) v Rimu bo uradno obeležil 25 let delovanja. Kot so navedli pri muzeju, so edini nemški muzej izven Zvezne republike Nemčije. Domuje v stanovanju v zgodovinskem središču Rima, kjer je nemški pisatelj in dramatik Johann Wolfgang von Goethe živel z drugimi umetniki med letoma 1786 in 1788.