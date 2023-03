V Berlinu na ogled slovensko oblikovanje v socializmu

Berlin, 24. marca - V berlinskem Muzeja uporabnih umetnosti nocoj odpirajo razstavo z naslovom Retrotopija. Oblikovanje prostorov v socializmu, ki obravnava vlogo in vpliv oblikovanja v državah nekdanjega Vzhodnega bloka in nekdanje Jugoslavije v obdobju med 50. in 80. leti prejšnjega stoletja. Na ogled so tudi dela iz Slovenije.