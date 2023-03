Ob vedno več kibernetskih grožnjah pri Telekomu Slovenije poudarjajo pomen preventive

Ljubljana, 23. marca - S krepitvijo digitalizacije se krepi izpostavljenost kibernetskim grožnjam. Strokovnjaki družbe Telekom Slovenija so ob današnji predstavitvi operativnega centra kibernetske varnosti poudarili pomen preventivnega ravnanja in ozaveščanja posameznikov, organizacij in podjetij za naslavljanje groženj.