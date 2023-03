Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja kritično do spremenjenih izhodišč vlade za pogajanja

Ljubljana, 23. marca - V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so negativno presenečeni nad spremenjenimi izhodišči vlade za pogajanja. Niso optimistični, da so na pravi poti do dogovora o odpravi plačnih nesorazmerij ter o boljšem in pravičnejšem sistemu plač v javnem sektorju. Dvomijo tudi, da se bo mogoče dogovoriti do 30. junija.