Eti Izlake v oblikovanje pametne tovarne in proizvodnjo diferenčnih stikal.

Izlake, 23. marca - V družbi Eti Izlake so danes predstavili projekt oblikovanja pametne tovarne in proizvodnjo diferenčnih stikal. Kot je povedal generalni direktor Tomaž Berginc, bo Eti z digitalno preobrazbo postal pametna tovarna, ki bo sposobna hitro in učinkovito odgovarjati na zahteve in spremembe na trgu ter se povezovati v digitalne verige.