Program Varno na kolesu letos spodbudil medgeneracijsko povezovanje

Ljubljana, 26. marca - Program Varno na kolesu, ki to šolsko leto poteka že 11. zapored, letos spodbuja medgeneracijski dialog, so sporočili organizatorji programa. Učenci slovenskih šol so v prvem polletju v okviru programa opravljali naloge in preverjali, kako so prometna znanja pridobivali nekoč in kako pomembno prevozno sredstvo je bilo nekoč kolo.