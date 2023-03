Greti Thunberg častni doktorat helsinške teološke fakultete

Helsinki, 23. marca - Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg bo prejela častni doktorat teološke fakultete na Univerzi v Helsinkih, in sicer za svoje brezkompromisno in dosledno prizadevanje za varstvo okolja. "Njena dejanja so nas izzvala, da spremenimo svoje vsakdanje življenje," so v izjavi za javnost pojasnili na teološki fakulteti.