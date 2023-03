V okviru mednarodnega muzikološkega simpozija tudi okrogla miza Zakaj ženske v glasbi

Ljubljana, 24. marca - V okviru letošnjega mednarodnega muzikološkega simpozija o glasbeni kritiki je danes v Ljubljani potekala tudi okrogla miza z naslovom Zakaj ženske v glasbi, na kateri so bili v ospredju predvsem predstavitve posameznih raziskav in publikacij različnih avtoric o ženskah v glasbi. Avtorice so bile iz Slovenije, Hrvaške, BiH, Srbije in Avstrije.