Piranski policisti odvzeli prostost preprodajalcu drog

Piran, 23. marca - Policisti policijske postaje Piran so med torkovim poostrenim nadzorom zlorabe prepovedanih drog na območju občine Piran odvzeli prostost 22-letnemu preprodajalcu droge iz Vipave, pri katerem so v nadaljevanju preiskave našli tudi naboje, so danes sporočili s Policijske uprave Koper.