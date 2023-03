Ženeva, 23. marca - Kljub upadu v zadnjem četrtletju je svetovna trgovina lani dosegla rekordne ravni, je pokazala danes objavljena analiza Združenih narodov. K temu so prispevale v veliki meri odpravljene logistične težave v pristaniščih, povečanje globalnih logističnih zmogljivosti in padec transportnih stroškov, ki so vnovič pristali na predpandemični ravni.