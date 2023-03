V Kočevju arheološka razstava Ciganska jama, paleolitsko najdišče s konca ledene dobe

Kočevje, 23. marca - V Pokrajinskem muzeju Kočevje bodo drevi ob 18. uri odprli arheološko razstavo Ciganska jama, paleolitsko najdišče s konca ledene dobe. Gre za eno redkih tovrstnih najdišč, do zdaj odkritih na Kočevskem. Na razstavi bodo predstavili izkopavanja v Ciganski jami, okolje in življenje ledenodobnih lovcev ter izbrane arheološke in paleontološke najdbe.