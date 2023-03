Državljan Severne Makedonije v avtomobilu nezakonito prevažal pet Rusov

Obrežje, 23. marca - Policisti so v sredo popoldne na območju Obrežja ustavili avtomobil hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil 38-letni državljan Severne Makedonije. Ugotovili so, da v avtomobilu prevaža pet Rusov, ki so pred tem nezakonito vstopili v Slovenijo. Vozniku so odvzeli prostost, avtomobil pa zasegli, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.