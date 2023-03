V Nemčiji 70 odstotkov delodajalcev išče kadre z digitalnimi veščinami

München, 26. marca - Podjetja v Nemčiji posebej intenzivno iščejo kader z digitalnimi veščinami, ugotavljajo analitiki münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo, ki so v obdobju od leta 2019 do sredine leta 2022 preučili 1,8 milijona oglasov delodajalcev v Münchnu in na Zgornjem Bavarskem. Kot se je izkazalo, se digitalne veščine pričakuje v 70 odstotkih.