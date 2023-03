Neurja v Kaliforniji terjala najmanj pet življenj

San Francisco/Los Angeles, 23. marca - Silovita zimska neurja so ta teden povzročila škodo v večjem delu severne Kalifornije in terjala najmanj pet življenj, so sporočile oblasti v San Franciscu. Po jugu te ameriške zvezne države je v sredo pustošil tornado, ki je odnašal strehe in premetaval avtomobile. Veter naj bi ponekod pihal s hitrostjo tudi do 135 kilometrov na uro.