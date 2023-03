Vreme: Danes bo povečini sončno

Ponoči se bo v zahodnih krajih pooblačilo, drugod bo še ostalo delno jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9 stopinj Celzija. V petek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Zvečer bo v zgornjem Posočju začelo deževati. Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil, ob morju bo popoldne pihal jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, v vzhodni Sloveniji do 21 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na soboto bo dež zajel večji del Slovenije in v soboto dopoldne oslabel. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo popoldne. Občasno bodo krajevne padavine, tudi posamezne nevihte. Hladneje bo. V nedeljo bo sprva deloma jasno, čez dan se bo od zahoda pooblačilo. Popoldne bodo manjše krajevne padavine, verjetnejše v zahodni Sloveniji. Zapihal bo jugozahodnik. V noči na ponedeljek bo dež zajel vso Slovenijo.

Vremenska slika: Nad severnim delom Evrope je obsežno območje nizkega zračnega tlaka nad južno in vzhodno Evropo pa anticiklon. Vremenske motnje se pomikajo čez Evropo severno od Alp. Od zahoda doteka k nam topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V petek bo predvsem v krajih zahodno od nas pretežno oblačno, drugod bo dokaj sončno. V Alpah bodo popoldne ali zvečer občasne rahle padavine. Jugozahodni veter se bo okrepil.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi še ugoden in spodbuden. V petek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.