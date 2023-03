Poročilo: Lani rekordno povečanje obnovljivih virov energije

Pariz, 25. marca - Obnovljivi viri energije so lani dobili rekorden pospešek, saj se je njihova skupna zmogljivost na globalni ravni v primerjavi z letom prej povečala za 9,6 odstotka, je sporočila Mednarodna agencija za obnovljive vire energije (IRENA). Vendar pa to še vedno ni dovolj za omejitev podnebnih sprememb, so opozorili v agenciji.