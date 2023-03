V Pokrajinskem muzeju Celje občasna razstava Naj medi

Celje, 23. marca - V Pokrajinskem muzeju Celje je od danes in do 15. maja na ogled občasna razstava Naj medi, na kateri je predstavljena kranjska sivka v merilu 1:100. Z razstavo želi muzej opozoriti na pomen čebel za človeštvo, ohranjanja čebelam in ljudem prijaznega okolja in pomoči čebelam, da bodo še dolgo skrbele za četrto žlico hrane.