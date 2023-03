V Mariboru konferenca o računalniški obdelavi slik in njeni uporabi v Sloveniji

Maribor, 23. marca - Na mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko danes poteka 17. strokovna konferenca o računalniški obdelavi slik in njeni uporabi v Sloveniji (ROSUS). Organizatorji želijo z njo tudi letos promovirati pomembnost ekonomske koristi računalniške obdelave slik na področjih industrije, biomedicine in drugih poslovnih procesov.