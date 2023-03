Transparency International: Izpolnjevanje priporočil Greca je nezadostno in zaskrbljujoče

Ljubljana, 22. marca - Transparency International Slovenija je v odzivu na poročilo Skupine držav proti korupciji (Greco) zapisala, da poročilo ni presenetljivo, že večkrat so namreč poudarili, da so za preprečevanje korupcije potrebni konkretnejši koraki na najvišjih ravneh izvršilne oblasti. Opozorili so, da se morajo priporočila Greca nemudoma nasloviti.