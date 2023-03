TV Slovenija: Med osumljenci pranja denarja slovenska poslovneža

Ljubljana, 22. marca - Med preiskovanimi v kriminalistični preiskavi, v sklopu katere so v torek potekale hišne preiskave v Sloveniji in BiH, sta slovenski podjetji. Osumljenca za pranje denarja sta lastnik podjetja Aktiva čiščenje Mihael Strmljan ter solastnik in direktor podjetja Hmezad TMT Domen Prešeren, je poročala TV Slovenija.