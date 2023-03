Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 25. marca - Pri založbi Hart so izdali knjigo Janeza Bogataja z naslovom Vivat academia, vivant professores! s podnaslovom Šege in navade maturantov na Slovenskem, pri KUD AAC Zrakogled pa delo Hierarhija in drugi eseji Miklavža Komelja. V zbirki Klasična Beletrina je istoimenska založba izdala roman japonskega pisatelja Jun'ichira Tanizakija Kakor komu drago.