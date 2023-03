Ribič na klopi odbojkaric Calcita zamenjal Rozmana

Kamnik, 22. marca - Zaradi zdravstvenih težav je pred začetkom končnice državnega prvenstva z mesta prvega trenerja odbojkaric Calcit Volleyja odstopil Gregor Rozman, ki je kamniško ekipo vodil dolgih in uspešnih šest let. Na mestu glavnega trenerja ga bo zamenjal Gašper Ribič, so sporočili iz kluba.