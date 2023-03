V veljavi posodobljen pravilnik o dokumentaciji pri graditvi objektov

Ljubljana, 25. marca - Danes je začel veljati pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov. Prinaša nekatere novosti, uvedene z novim gradbenim zakonom, med drugim nove obrazce za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte in za prijavo gradnje enostavnih objektov, ki so stavbe, kot so nadstrešnice in garaže.