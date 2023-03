Svetovna banka: Ukrajina za obnovo potrebuje 411 milijard dolarjev

Washington/Kijev, 22. marca - Potrebe Ukrajine za obnovo in okrevanje so zrasle na 411 milijard ameriških dolarjev, je danes sporočila Svetovna banka. Ocena, ki jo je ta pripravila skupaj z ukrajinsko vlado, Evropsko komisijo in Združenimi narodi, je namreč višja od 349 milijard dolarjev iz poročila, objavljenega septembra lani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.