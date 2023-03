Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 22. marca - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na ljubljanski borzi pridobil 0,67 odstotka in se ustavil pri 1189,75 točke. Skoraj odstotek so danes pridobile delnice Telekoma Slovenije in Krke, slednje so bile tudi daleč najprometnejše. Vlagatelji so opravili za 1,95 milijona evrov poslov, samo z delnicami novomeškega farmacevta za 1,1 milijona.