Obrambna ministra Srbije in Slovenije izpostavila solidarnost med državama

Ljubljana, 22. marca - Srbski obrambni minister Miloš Vučević se je danes v Ljubljani sestal z obrambnim ministrom Marjanom Šarcem. Ministra sta poudarila odlično sodelovanje na obrambnem in vojaškem področju in izpostavila solidarnost med državama. Izmenjala sta si tudi mnenja glede vojne v Ukrajini in razmer na Zahodnem Balkanu, so sporočili z obrambnega ministrstva.