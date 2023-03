Švarc Pipan: Panika in strah v zdravstvenih krizah ne moreta biti izgovor za teptanje človekovih pravic

Maribor, 23. marca - Na letošnjem posvetu Medicina, pravo in družba, ki se je začel danes v Mariboru, so razprave osredotočene na predvidevanje in obvladovanje globalnih tveganj za zdravje v prihodnosti. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je poudarila, da panika in strah tudi v takšnih primerih ne moreta biti izgovor za teptanje človekovih pravic.