Trije Slovenci na Hrvaškem osumljeni pranja denarja prek nepremičnin

Pulj, 22. marca - Trojica slovenskih državljanov je v hrvaški Istri in Kvarnerju z nakupom nepremičnin oprala več kot milijon evrov, ki so jih nezakonito pridobili s prodajo steroidov, je danes sporočila hrvaška policija. Osumljena sta dva 48-letna in en 46-letni Slovenec, policija pa je primer že predala pristojnemu državnemu tožilstvu.