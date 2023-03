ZDA Slovaški ponudile orožje po znižani ceni v zameno za pomoč Ukrajini

Bratislava, 22. marca - ZDA so Slovaški v zameno za 13 bojnih letal MiG-29 in del sistema zračne obrambe kub, ki jih bo ta poslala Ukrajini, ponudile helikopterje, rakete in drugo orožje v vrednosti milijarde dolarjev po bistveno znižani ceni. Namesto polne cene bi tako Bratislava za orožje plačala le okoli 340 milijonov dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.