V eZdravju na voljo novo orodje za farmacevte za izdajo pacientove osebne kartice zdravil

Ljubljana, 22. marca - V sistemu eZdravje je na voljo novo orodje za farmacevte, ki omogoča poenoteno podporo za izdajo in urejanje bolnikove osebne kartice zdravil, seznama aktivnih zdravil in drugih snovi, ki jih jemlje bolnik, skupaj z navodili za odmerjanje, dodatnimi opozorili in pojasnili o namenu jemanja posameznega zdravila, so zapisali na spletni strani NIJZ.