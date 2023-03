Španska vlada prestala glasovanje o nezaupnici

Madrid, 22. marca - Španska vlada premierja iz vrst socialistov Pedra Sancheza je danes v spodnjem domu parlamenta z veliko večino prestala glasovanje o nezaupnici, ki jo je proti njej že drugič v mandatu vložila skrajno desna stranka Vox. Za odhod Sancheza in njegove leve vlade so glasovali le celotna poslanska skupina Vox in še en poslanec.