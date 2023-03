Clug: Gledališče Bolšoj ima ekskluzivne pravice za balet Mojster in Margareta do leta 2026

Maribor, 22. marca - Umetniški vodja Baleta SNG Maribor, koreograf Edward Clug je glede novice, da je gledališče Bolšoj namesto baleta Junak našega časa na program uvrstilo balet Mojster in Margareta v njegovi koreografiji dejal, da se počuti sicer nemočnega, a nima nobenih pravnih vzvodov, da bi to preprečil. Bolšoj ima ekskluzivne pravice za predstavo do leta 2026.