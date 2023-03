Ukrajina znova tarča ruskih zračnih napadov

Kijev/Moskva, 22. marca - Rusija je ponoči izvedla nove zračne napade na več ukrajinskih mest, ki so terjali najmanj 14 smrtnih žrtev, več deset pa je bilo ranjenih, so danes sporočile ukrajinske sile. Mesto Bahmut, ki naj bi bil prav tako tarča napadov in od koder oblasti poročajo o številnih žrtvah, pa je danes obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.